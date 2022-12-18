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31 минуту назад

Месси и Ди Мария полностью готовы к финальному матчу ЧМ-2022 — СМИ

Матч ТВиещё 10

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник команды Анхель Ди Мария полностью готовы к финальному матчу чемпионата мира 2022 с командой Франции, сообщает Téléfoot.По данным издания, Месси, который ранее пропустил занятия на поле, провел полноценную тренировку в субботу. Ди Мария, которого беспокоили проблемы с мышцами, тоже сможет сыграть в финале.

Месси и Ди Мария полностью готовы к финальному матчу ЧМ-2022 — СМИ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Матч Аргентина — Франция пройдет в воскресенье на стадионе «Лусаил» в катарском Эд Дайиане. Прямую трансляцию можно посмотреть на каналах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также «Матч! Футбол 1». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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