Месси и Ди Мария полностью готовы к финальному матчу ЧМ-2022 — СМИ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник команды Анхель Ди Мария полностью готовы к финальному матчу чемпионата мира 2022 с командой Франции, сообщает Téléfoot.По данным издания, Месси, который ранее пропустил занятия на поле, провел полноценную тренировку в субботу. Ди Мария, которого беспокоили проблемы с мышцами, тоже сможет сыграть в финале.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Матч Аргентина — Франция пройдет в воскресенье на стадионе «Лусаил» в катарском Эд Дайиане. Прямую трансляцию можно посмотреть на каналах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также «Матч! Футбол 1». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.