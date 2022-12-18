Игрок сборной Хорватии устроил скандал на ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен устроил перепалку с хорватскими журналистами после завоевания бронзовой медали на ЧМ -2022. Об этом сообщает 24sata.

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«Семейная атмосфера на стадионе Халифа. Болельщики обнимаются и поют «Мою Родину», игроки вместе с детьми и женами наслаждаются моментом, целуют бронзовые медали и фотографируются. А в микс-зоне, к сожалению, разъяренный Деян Ловрен оскорбляет хорватских журналистов», - пишет издание.

Скандал, «омрачивший памятный вечер» начался в микс-зоне, когда Ловрен пришел туда, чтобы сделать заявление для иностранных СМИ. Он якобы проигнорировал просьбу хорватских журналистов о комментарии, махнул рукой и пошел на выход.

В этот момент двое репортеров рассмеялись, и, услышав это, футболист обернулся.

- Кто смеется? – спросил он.



- Мы не над вами смеялись, - ответил ему хорватский журналист.

После этого, по данным 24sata, Ловрен словно «сошел с ума», «повысил голос» и начал называть репортеров оскорбительными словами.

Один из представителей прессы позже выдвинул свою версию событий.

По его словам, Ловрен неверно истолковал смех журналистов «из-за каких-то своих воображаемых боев, которые он ведет уже давно». На самом деле они смеялись не над Ловреном, а над словами другого футболиста – Крамарича.

«Чего Ловрен не знал и не видел, и что его никак не извиняет, так это то, что Андрей Крамарич также «отказался» от комментариев, но с объяснением, которое всех рассмешило. Крамарич сказал, что приедет Лука Модрич и «все расскажет», - сказал журналист.