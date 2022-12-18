ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
50 минут назад

Названа главная антисенсация ЧМ-2022

Lenta.ru

Главным отличием чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре от предыдущих турниров стало отсутствие громких сенсаций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал спортивный комментатор Александр Кузмак. В то же время он отметил успехи национальной сборной Марокко на этом мундиале.

Названа главная антисенсация ЧМ-2022
Фото: FIFAFIFA

«Можно говорить о сборной Марокко, но очень осторожно. Безусловно, африканская сборная в полуфинале — это здорово, но пока это выглядит скорее как разовая акция. Стоит подождать, будем смотреть, насколько будет дальше велик прогресс марокканского футбола», — сказал он.

Команда Марокко дошла до полуфинала чемпионата мира, уступив действующим чемпионам мира — Франции — со счетом 0:2. В матче за третье место сборная проиграла хорватам со счетом 1:2. Команда Марокко стала первой африканской страной, добравшейся до полуфинала мундиаля.

Завершающийся чемпионат принес много антисенсанций, считает Кузмак.

«Провалилась сборная Португалии с КришКриштиану Роналду, провалились бразильцы, возрастная и опытная сборная Хорватии снова дошла до полуфинала. Ничего такого сверхъестественного я на этом чемпионате не уловил. В связи с этим французы, действующие чемпионы, против аргентинцев с ЛионЛионелем Месси, который заканчивает звездную карьеру, — это, наверное, лучшее завершение чемпионата», — заключил он.

Ранее стало известно, что аргентинец Лионель Месси восстановился и сможет сыграть в финале чемпионата мира-2022. Он пропускал одну из тренировок из-за дискомфорта в области бедра.

ЧМ-2022,Александр Кузмак,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители