Названа главная антисенсация ЧМ-2022

«Провалилась сборная Португалии с КришКриштиану Роналду, провалились бразильцы, возрастная и опытная сборная Хорватии снова дошла до полуфинала. Ничего такого сверхъестественного я на этом чемпионате не уловил. В связи с этим французы, действующие чемпионы, против аргентинцев с ЛионЛионелем Месси, который заканчивает звездную карьеру, — это, наверное, лучшее завершение чемпионата», — заключил он.