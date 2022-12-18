Названа главная антисенсация ЧМ-2022

Главным отличием чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре от предыдущих турниров стало отсутствие громких сенсаций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал спортивный комментатор Александр Кузмак. В то же время он отметил успехи национальной сборной Марокко на этом мундиале.
«Можно говорить о сборной Марокко, но очень осторожно. Безусловно, африканская сборная в полуфинале — это здорово, но пока это выглядит скорее как разовая акция. Стоит подождать, будем смотреть, насколько будет дальше велик прогресс марокканского футбола», — сказал он.
Команда Марокко дошла до полуфинала чемпионата мира, уступив действующим чемпионам мира — Франции — со счетом 0:2. В матче за третье место сборная проиграла хорватам со счетом 1:2. Команда Марокко стала первой африканской страной, добравшейся до полуфинала мундиаля.
Завершающийся чемпионат принес много антисенсанций, считает Кузмак.
«Провалилась сборная Португалии с КришКриштиану Роналду, провалились бразильцы, возрастная и опытная сборная Хорватии снова дошла до полуфинала. Ничего такого сверхъестественного я на этом чемпионате не уловил. В связи с этим французы, действующие чемпионы, против аргентинцев с ЛионЛионелем Месси, который заканчивает звездную карьеру, — это, наверное, лучшее завершение чемпионата», — заключил он.
Ранее стало известно, что аргентинец Лионель Месси восстановился и сможет сыграть в финале чемпионата мира-2022. Он пропускал одну из тренировок из-за дискомфорта в области бедра.