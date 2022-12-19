Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с заявлением после поражения национальной команды в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре от Аргентины (3:3, 2:4).

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года, забив восемь мячей в семи играх, добавив к забитым голам две результативные передачи. Турнир в Катаре стал вторым чемпионатом мира в карьере 23-летнего Мбаппе. На мировом первенстве 2018 года в России футболист вместе со сборной Франции стал чемпионом мира.