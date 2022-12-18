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31 минуту назад

Евгений Гинер поделился эмоциями от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция

Чемпионат.comиещё 18

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался по поводу финала чемпионата мира по футболу — 2022, в котором встречались сборные Аргентины и Франции.

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился эмоциями от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Просто прекрасная игра и отличный финал. Потрясающе!», — сказал Гинер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2. После матча сборной Аргентины вручили трофей за победу на чемпионате мира. В первой половине основного времени матча, на 23-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария с передачи Алексиса Мак Аллистера. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Сначала, на 80-й минуте, он реализовал пенальти, а уже через минуту точно пробил в дальний угол ворот Эмилиано Мартинеса. В дополнительное время Месси забил третий гол своей команды на 109-й минуте. На 118-й минуте встречи Мбаппе сравнял счёт, реализовав пенальти.

ЧМ-2022,Антон Иванов,Лионель Месси,Евгений Гинер,
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