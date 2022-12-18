Президент Аргентины обратился к сборной после победы на ЧМ-22 в Катаре

Президент Аргентины Альберто Фернандес в воскресенье поблагодарил игроков сборной страны по футболу за победу на чемпионате мира и назвал их примером для подражания.
"Спасибо игрокам и тренерскому составу. Вы пример того, что мы не должны опускать руки, что у нас великий народ и большое будущее", - написал он в Twitter.
Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах. Их соперники в финале - французы - становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах.