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55 минут назад

Президент Аргентины назвал игроков сборной по футболу примером для подражания

ТАСС

Президент Аргентины Альберто Фернандес в воскресенье поблагодарил игроков сборной страны по футболу за победу на чемпионате мира и назвал их примером для подражания.

Президент Аргентины обратился к сборной после победы на ЧМ-22 в Катаре
Фото: FIFA FIFA

"Спасибо игрокам и тренерскому составу. Вы пример того, что мы не должны опускать руки, что у нас великий народ и большое будущее", - написал он в Twitter.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах. Их соперники в финале - французы - становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах.

ЧМ-2022,Альберто Фернандес,
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