Президент Аргентины примет сборную страны в своей резиденции после победы на ЧМ-2022

Два самолета с футболистами сборной Аргентины и официальной делегацией в ближайшее время вылетят из Дохи на родину, где команду ждет встреча с президентом страны Альберто Фернандесом . Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» из Буэнос Айреса.

Торжественная встреча команды и Фернандеса пройдет в его резиденции. После этого состоится выход игроков и тренеров на балкон президентской резиденции. Сборная Аргентины в финале ЧМ 2022 победила Францию (3:3, 4:2 — по пен.). Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.