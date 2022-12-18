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20 минут назад

Президент Аргентины Фернандес примет сборную страны в своей резиденции после победы на ЧМ-2022

Матч ТВ

Два самолета с футболистами сборной Аргентины и официальной делегацией в ближайшее время вылетят из Дохи на родину, где команду ждет встреча с президентом страны Альберто Фернандесом. Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» из Буэнос Айреса.

Президент Аргентины примет сборную страны в своей резиденции после победы на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Торжественная встреча команды и Фернандеса пройдет в его резиденции. После этого состоится выход игроков и тренеров на балкон президентской резиденции. Сборная Аргентины в финале ЧМ 2022 победила Францию (3:3, 4:2 — по пен.). Для сборной Аргентины это третьи золотые медали чемпионатов мира. Ранее команда побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах.

ЧМ-2022,Альберто Фернандес,
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