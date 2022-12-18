Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом и тепло поздравил с победой сборной его страны на ЧМ по футболу. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сборная Аргентины по футболу выиграла чемпионат мира 2022 года по итогам финального матча с французской командой.