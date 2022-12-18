Путин позвонил президенту Аргентины и поздравил его с победой на ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин позвонил аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу и поздравил его с победой сборной страны на чемпионате мира 2022 в Катаре.
О телефонном звонке Путина Фернандесу сообщил пресс секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его слова приводят РИА Новости.
— Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу, — сказал Песков.
Финальный матч чемпионата мира 2022 года прошел в воскресенье, сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции (3:3, 4:2 пен).