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1 час назад

Путин позвонил президенту Аргентины и поздравил его с победой на ЧМ-2022

Матч ТВ

Президент России Владимир Путин позвонил аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу и поздравил его с победой сборной страны на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Путин позвонил президенту Аргентины и поздравил его с победой на ЧМ-2022
Фото: Матч ТВМатч ТВ

О телефонном звонке Путина Фернандесу сообщил пресс секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его слова приводят РИА Новости.

— Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу, — сказал Песков.

Финальный матч чемпионата мира 2022 года прошел в воскресенье, сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции (3:3, 4:2 пен).

ЧМ-2022,Альберто Фернандес,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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