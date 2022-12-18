Путин позвонил президенту Аргентины и поздравил его с победой на ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин позвонил аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу и поздравил его с победой сборной страны на чемпионате мира 2022 в Катаре.

— Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу, — сказал Песков.