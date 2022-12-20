Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси чуть не получил травму во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе в честь победы национальной сборной в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре.

По ходу движения автобус с футболистами южноамериканской сборной приблизился к проводу, из-за чего сидевшим игрокам пришлось уклоняться от столкновения.

К счастью, никто из членов аргентинской сборной не пострадал.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Месси оформил дубль и реализовал послематчевый пенальти, став лучшим игроком матча и всего турнира.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.