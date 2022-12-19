Бекхэм назвал Месси королем после победы на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист сборной Англии, «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм на своей странице в социальных сетях поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с победой над национальной командой Франции в финале чемпионата мира — 2022, который прошел в Катаре.

Фото: Газета.ru Газета.ru

«Король Лео Месси», — написал Дэвид Бекхэм.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стал третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.