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32 минуты назад

Бекхэм назвал Месси королем после победы на чемпионате мира в Катаре

Газета.Ru

Бывший футболист сборной Англии, «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм на своей странице в социальных сетях поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с победой над национальной командой Франции в финале чемпионата мира — 2022, который прошел в Катаре.

Бекхэм назвал Месси королем после победы на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Король Лео Месси», — написал Дэвид Бекхэм.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стал третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Ранее легендарный бразильский футболист Роналдо прокомментировал победу национальной команды Аргентины над Францией.

ЧМ-2022,Дэвид Бекхэм,Лионель Месси,Манчестер Юнайтед,Реал,
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