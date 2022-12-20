Дзюба пошутил о неприличном жесте вратаря сборной Аргентины

Российский футболист Артём Дзюба пошутил по поводу неприличного жеста голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса после финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

На церемонии награждения 30-летний игрок получил приз лучшему вратарю турнира в виде золотой перчатки. При выходе с подиума он приложил эту награду к паху, чем спровоцировал скандал, ведь эпизод попал в объективы телекамер.