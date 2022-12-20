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1 час назад

Дзюба пошутил о неприличном жесте вратаря сборной Аргентины

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Российский футболист отреагировал на выходу Эмилиано Мартинеса на награждении ЧМ-2022.

Дзюба пошутил о неприличном жесте вратаря сборной Аргентины
Фото: ТАССТАСС

Российский футболист Артём Дзюба пошутил по поводу неприличного жеста голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса после финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

На церемонии награждения 30-летний игрок получил приз лучшему вратарю турнира в виде золотой перчатки. При выходе с подиума он приложил эту награду к паху, чем спровоцировал скандал, ведь эпизод попал в объективы телекамер.

«Мне привет передавал», — пошутил Дзюба в комментариях под постом российского юмориста Гарика Харламова, сославшись на скандал с интим-видео со своим участием в ноябре 2020 года.

Сам Мартинес объяснил свой поступок провокацией со стороны французских болельщиков.

«Я сделал это, потому что французы освистали меня. Высокомерие со мной не работает», — цитирует голкипера RMC Sport.

ЧМ-2022,Артем Дзюба,Гарик Харламов,
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