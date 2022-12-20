Дзюба пошутил о неприличном жесте вратаря сборной Аргентины

Российский футболист отреагировал на выходу Эмилиано Мартинеса на награждении ЧМ-2022.
Российский футболист Артём Дзюба пошутил по поводу неприличного жеста голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса после финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.
На церемонии награждения 30-летний игрок получил приз лучшему вратарю турнира в виде золотой перчатки. При выходе с подиума он приложил эту награду к паху, чем спровоцировал скандал, ведь эпизод попал в объективы телекамер.
«Мне привет передавал», — пошутил Дзюба в комментариях под постом российского юмориста Гарика Харламова, сославшись на скандал с интим-видео со своим участием в ноябре 2020 года.
Сам Мартинес объяснил свой поступок провокацией со стороны французских болельщиков.
«Я сделал это, потому что французы освистали меня. Высокомерие со мной не работает», — цитирует голкипера RMC Sport.