Месси нарушил регламент ФИФА при праздновании победы на ЧМ-2022

Месси в биште технически противоречит политике ФИФА в отношении «праздничных нарядов», которая определена в статье 27 руководства ФИФА по «правилам экипировки». Статья 27 гласит: «В финале турнира под эгидой ФИФА праздничную одежду можно носить на игровом поле только после проведения официальных мероприятий ФИФА (во время которых команда должна быть в футболках, в которых она была во время соответствующего Матча). Затем в политике перечислены «презентация трофея, официальные фотографии ФИФА и официальные выступления в СМИ» как случаи, когда игроки должны носить футболки, которые они носили во время матча.