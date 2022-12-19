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53 минуты назад

Лионель Месси нарушил регламент ФИФА во время празднования победы на ЧМ-2022

Чемпионат.com

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в составе национальной команды стал победителем чемпионата мира, нарушил регламент ФИФА. Поднимал Кубок мира 35-летний Месси в арабском биште.

Месси нарушил регламент ФИФА при праздновании победы на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Месси в биште технически противоречит политике ФИФА в отношении «праздничных нарядов», которая определена в статье 27 руководства ФИФА по «правилам экипировки». Статья 27 гласит: «В финале турнира под эгидой ФИФА праздничную одежду можно носить на игровом поле только после проведения официальных мероприятий ФИФА (во время которых команда должна быть в футболках, в которых она была во время соответствующего Матча). Затем в политике перечислены «презентация трофея, официальные фотографии ФИФА и официальные выступления в СМИ» как случаи, когда игроки должны носить футболки, которые они носили во время матча.

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Однако стоит отметить, что президент ФИФА Джанни Инфантино находился на сцене в тот момент, когда Месси получал бишт и никак на это не отреагировал.

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