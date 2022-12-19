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59 минут назад

Медведева тремя словами оценила победу Аргентины на ЧМ-2022 по футболу

Никита Бородкин

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Telegram-канале отреагировала на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Медведева тремя словами оценила победу Аргентины на ЧМ-2022 по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Аргентина кайфовали конечно», — написала спортсменка.

Напомним, что 18 декабря национальная команда Аргентины обыграла Францию в финале мундиаля. Основное время закончилось со счетом 2:2, а в дополнительные таймы сборные забили еще по одному голу. Судьба игры решилась в серии послематчевых пенальти, в котором точнее оказались аргентинцы — 4:2.

В сборной Аргентины отметились Лионель Месси, который оформил дубль, и Анхель Ди Мария. За французов все три гола забил Килиан Мбаппе. Отметим, что и Месси, и Мбаппе реализовали свою попытку забить мяч в створ ворот в серии пенальти.

По итогам чемпионата мира в Катаре лучшим игроком турнира стал Месси, а Мбаппе удостоился звания лучшего бомбардира.

ЧМ-2022,Евгения Медведева,Лионель Месси,
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