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52 минуты назад

Президент Аргентины поблагодарил Путина за поздравление после победы на ЧМ-2022

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Президент Аргентины Альберто Фернандес отреагировал на поздравление Владимира Путина после победы аргентинцев на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Президент Аргентины поблагодарил Путина за поздравление после победы на ЧМ-2022
Фото: BetassistBetassist

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин связался с Фернандесом после триумфа Аргентины на ЧМ-2022 и поздравил с успехом.

«Благодарю за поздравление, президент Путин. Пусть счастье, которое объединяет сегодня нашу страну со столькими народами во всём мире, станет примером. Обществу нужно единство», — отметил Фернандес в социальной сети.

В финальном матче мундиаля подопечные Лионеля Скалони переиграли команду Франции. Победитель был определён в серии послематчевых пенальти.

ЧМ-2022,Альберто Фернандес,Владимир Путин,
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