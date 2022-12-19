Президент Аргентины поблагодарил Путина за поздравление после победы на ЧМ-2022

Президент Аргентины Альберто Фернандес отреагировал на поздравление Владимира Путина после победы аргентинцев на чемпионате мира по футболу в Катаре.

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Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин связался с Фернандесом после триумфа Аргентины на ЧМ-2022 и поздравил с успехом.

«Благодарю за поздравление, президент Путин. Пусть счастье, которое объединяет сегодня нашу страну со столькими народами во всём мире, станет примером. Обществу нужно единство», — отметил Фернандес в социальной сети.