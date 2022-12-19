ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

ЧМ-2022: капитан сборной Аргентины Лионель Месси обнял женщину на поле, кто она такая

Чемпионат.com

На самом деле она работает в сборной Аргентины.

ЧМ-2022: Месси обнял женщину на поле, кто она такая
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лионель Месси наконец-то осуществил давнюю мечту. Капитан сборной Аргентины завоевал титул чемпиона мира и сделал это в 35-летнем возрасте. В драматичном финале южноамериканцы одолели Францию (3:3, пен. 4:2).

Видео дня

Самый милый момент финала состоялся перед церемонией награждения. Пока футболисты томились в ожидании мероприятия, на поле выбежала женщина. Изначально многие полагали, что это Селия Мария Куччиттини — мама Месси.

Судя по всему, женщина незаметно подкралась к Лео и её присутствие приятно удивило звёздного футболиста. Только посмотрите на эти эмоции!

Круче всего, что буквально за пару-тройку секунд до объятий Месси не увидел женщину на поле. Она спряталась за одним из аргентинских футболистов, а Лео в этот момент находился буквально в нескольких метрах от неё. В итоге сюрприз удался.

На этом текст можно было закончить, если бы не одно «но». На самом деле это вовсе не мама Месси, как написала большая часть СМИ. Конечно, она присутствовала на игре и потом обнималась с Лео. Но на Селии была не полосатая футболка сборной Аргентины, а выездная. Плюс у неё на руке нет часов и татуировки, как у женщины, которую обнимал Месси. Вот на этом снимке мама Лео находится в левом нижнем углу.

Так кто же эта таинственная женщина? Как утверждает Infobae, это Антониа Фариас. Она не занимается логистикой, но её называют важным звеном в сборной Аргентины. Антониа уже 10 лет работает поваром и сопровождает футболистов во время каждой поездки. Она входила в состав делегации на победном Копа Америка — 2021, а также на Финалиссиме и ЧМ-2022. Её даже называют неким талисманом сборной.

Кстати, в сборной Аргентины работают две дамы. Вторая — Вероника Миле, менеджер по маркетингу. Фариас успешно занимается своим делом и создаёт комфортные условия для футболистов. У них нет никаких жалоб в плане меню. Помимо этого, женщину очень любят за позитивный характер, у неё прекрасные отношения с игроками. Кстати, её пригласили для совместного снимка после победы на Копа Америка.

Месси угодил в скандал после победы на ЧМ-2022

На чемпионате мира в Катаре Месси забил семь мячей. Он занял второе место в списке бомбардиров вслед за французом Килианом Мбаппе (восемь голов). Лео забивал на каждом матче турнира, за исключением игры с Польшей. Но и тогда у него был отличный шанс, однако вратарь Войцех Щенсны отразил удар аргентинца с 11-метровой отметки. После финала Лео заявил, что продолжит карьеру в сборной. Он хочет поиграть за неё в статусе чемпиона мира.

ЧМ-2022,Войцех Щенсны,Лионель Месси,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители