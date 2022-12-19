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21 минуту назад

Головин рассказал, каково это - играть против Месси и Мбаппе

Газета.Ru

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об игре в Лиге 1 против нападающих Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Головин рассказал, каково это - играть против Месси и Мбаппе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Приятно ли что Месси и Мбаппе играют в чемпионате Франции? Здесь очень много хороших игроков, не только они. В той же сборной Франции есть ребята, которые играли раньше или играют сейчас в «Монако». Против многих играл в матчах лиги 1. Все они большие мастера высочайшего уровня. Знаю, на что они способны. В принципе все могло повернуться и в сторону французской сборной в этом матче, но победитель в финале только один», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Мбаппе и Месси 18 декабря встретились друг с другом в финальном матче чемпионата мира. Победу одержала сборная Аргентины. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

В финале Мбаппе оформил хет-трик и был признан лучшим бомбардиром турнира. На счету Месси дубль, он стал лучшим игроком ЧМ-2022.

ЧМ-2022,Александр Головин,Лионель Месси,
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