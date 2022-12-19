Головин рассказал, каково это - играть против Месси и Мбаппе

«Приятно ли что Месси и Мбаппе играют в чемпионате Франции? Здесь очень много хороших игроков, не только они. В той же сборной Франции есть ребята, которые играли раньше или играют сейчас в «Монако». Против многих играл в матчах лиги 1. Все они большие мастера высочайшего уровня. Знаю, на что они способны. В принципе все могло повернуться и в сторону французской сборной в этом матче, но победитель в финале только один», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».