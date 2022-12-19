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1 час назад

Путин поделился впечатлением от просмотра финала ЧМ-2022

Илья Родин

Президент России Владимир Путин прокомментировал победу сборной Аргентины над национальной командой Франции в финальном матче чемпионата мира 2022 года. Он отметил, что аргентинцы заслужили победу в турнире, пишет «Чемпионат».

Владимир Путин признался, что смотрел финальный матч только со второй половины. Счет к тому времени уже был 2:2. Глава государства добавил, что после матча позвонил президенту Аргентины Альберто Фернандесу и поздравил его с победой.

Путин пояснил, что хорошо знает об особенностях Аргентины, о том, что она является поистине «футбольной страной». По его мнению, население республики очень трепетно относится к этому виду спорта, любит игроков своей сборной.

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«Думаю, что они заслужили эту победу», - констатировал президент России.

Ранее сообщалось, что аргентинцы стали чемпионами мира, обыграв команду Франции в финальном матче турнира в Катаре.

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