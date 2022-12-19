Путин поделился впечатлением от просмотра финала ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин прокомментировал победу сборной Аргентины над национальной командой Франции в финальном матче чемпионата мира 2022 года. Он отметил, что аргентинцы заслужили победу в турнире, пишет «Чемпионат».

Владимир Путин признался, что смотрел финальный матч только со второй половины. Счет к тому времени уже был 2:2. Глава государства добавил, что после матча позвонил президенту Аргентины Альберто Фернандесу и поздравил его с победой.

Путин пояснил, что хорошо знает об особенностях Аргентины, о том, что она является поистине «футбольной страной». По его мнению, население республики очень трепетно относится к этому виду спорта, любит игроков своей сборной.

«Думаю, что они заслужили эту победу», - констатировал президент России.