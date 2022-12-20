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43 минуты назад

Дзюба объяснил неприличный жест вратаря сборной Аргентины на ЧМ-2022

Елена Прошина

Российский футболист Артём Дзюба высказался по поводу неприличного жеста голкипера аргентинской сборной Эмилиано Мартинеса после финала чемпионата мира в Катаре, сообщает betassist.ru.

Дзюба объяснил неприличный жест вратаря сборной Аргентины на ЧМ-2022
Фото: ТАССТАСС

На церемонии награждения 30-летний спортсмен получил приз, предназначенный лучшему вратарю турнира. Он выполнен в виде золотой перчатки. При выходе с подиума футболист приложил награду к паху, чем спровоцировал скандал, так как данный поступок транслировали телеканалы.

«Мне привет передавал», — пошутил Дзюба под постом российского юмориста Гарика Харламова, сославшись на скандал с интим-видео со своим участием в ноябре 2020 года.

«Эпичный футбол Кубка мира по футболу и не менее эпичное награждение. На этом фото странно максимально всё», — написал Харламов в соцсетях, выложив снимок с поступком Мартинеса.

Мартинес объяснил свой поступок провокацией со стороны французских болельщиков.

В финале футболисты Аргентины нанесли поражение сборной Франции в серии пенальти (3:3, 4-2). Лионель Месси отметился дублем в решающей игре. Футболист был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

ЧМ-2022,Артем Дзюба,Гарик Харламов,Лионель Месси,
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