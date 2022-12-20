Дзюба объяснил неприличный жест вратаря сборной Аргентины на ЧМ-2022

Российский футболист Артём Дзюба высказался по поводу неприличного жеста голкипера аргентинской сборной Эмилиано Мартинеса после финала чемпионата мира в Катаре, сообщает betassist.ru.

На церемонии награждения 30-летний спортсмен получил приз, предназначенный лучшему вратарю турнира. Он выполнен в виде золотой перчатки. При выходе с подиума футболист приложил награду к паху, чем спровоцировал скандал, так как данный поступок транслировали телеканалы.