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38 минут назад

Сорокин предположил, почему Катар запретил продажу пива на стадионах во время ЧМ-2022

Чемпионат.com

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 и консультант оргкомитета Катара-2022 Алексей Сорокин высказался о запрете продажи пива на стадионах во время чемпионата мира в Катаре.

Сорокин высказался о запрете продажи пива на стадионах Катара во время ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Такие решения, как отказ от продажи пива за два дня до старта турнира, конечно, отражаются на доходах, но больший фактор здесь – осложнение отношений со спонсором. Наверняка стороны уже обсудили, что ущерб должен быть возмещён. Я не знаю, из каких соображений принималось решение. И не знаю, сколько нужно выпить того пива, которое разливают на стадионах, чтобы начать неконтролированно вести себя. Мне кажется, это не связано с поведенческими моментами – дело в местной культуре», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

ЧМ-2022,Полина Куимова,Алексей Сорокин,
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