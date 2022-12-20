Сорокин высказался о запрете продажи пива на стадионах Катара во время ЧМ-2022

«Такие решения, как отказ от продажи пива за два дня до старта турнира, конечно, отражаются на доходах, но больший фактор здесь – осложнение отношений со спонсором. Наверняка стороны уже обсудили, что ущерб должен быть возмещён. Я не знаю, из каких соображений принималось решение. И не знаю, сколько нужно выпить того пива, которое разливают на стадионах, чтобы начать неконтролированно вести себя. Мне кажется, это не связано с поведенческими моментами – дело в местной культуре», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.