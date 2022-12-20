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1 час назад

Президент США Байден поздравил Аргентину с победой на чемпионате мира по футболу

Чемпионат.com

Президент США Джо Байден в своих социальных сетях поздравил Аргентину с победой на чемпионате мире по футболу 2022 в Катаре.

Байден поздравил Аргентину с победой на чемпионате мира по футболу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Поздравляю тебя, Альберто (Альберто Фернандес — президент Аргентины — Прим. «Чемпионата»), и каждого аргентинца с упорной и заслуженной победой. Знаешь, я думаю, что у парня Месси может быть будущее (эмодзи с подмигивающим глазом)», — написал Байден.

Напомним, в финале чемпионата мира встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира. На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с 11-метрового). Игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись голами.

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