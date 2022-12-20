Президент ФИФА хочет проводить ЧМ по футболу раз в три года

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассматривает возможность проведения чемпионата мира раз в три года, сообщает Daily Mail.

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Как отмечает издание, коммерческий и спортивный успех ЧМ 2022 в Катаре воодушевил Инфантино, на прошлой неделе объявившего об изменении формата клубного чемпионата мира, который с 2025 года расширят до 25 команд.

Долгосрочная цель главы ФИФА состоит в том, чтобы внедрить радикально новый турнирный цикл, в котором чемпионат мира проводится каждые три года, а клубный ЧМ и континентальные соревнования среди сборных — в другие годы. Инфантино предстоит «серьезная битва» за утверждения нового цикла, несмотря на поддержку со стороны Африки и Азии, говорится в материале.

До окончания чемпионата мира 2030 изменения невозможны, переговоры между заинтересованными сторонами по международному календарю на 2024–2030 годы близки к завершению.

Ранее глава отдела глобального развития Международной федерации футбола (ФИФА) Арсен Венгер сообщил L’Equipe, что по заданию организации оценивал идею перехода от четырехлетнего цикла проведения мировых первенств к двухлетнему. В итоге было решено отказаться от этого шага из за трудностей с квалификационным календарем.