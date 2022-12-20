Знаменитый шеф-повар подвергся критике за то, что трогал Кубок мира

Всемирно известный шеф-повар Нусрет Гёкче подвергся критике в соцсетях за то, что трогал руками Кубок мира и приставал к нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси после финала ЧМ-2022.

По окончании решающего матча турнира в Катаре Гёкче опубликовал фотографию с Кубком мира в руках. Он нарушил одно из фундаментальных правил ЧМ, ведь, согласно регламенту, Кубок мира могут трогать только президент ФИФА, действующие главы государств и члены национальных команд, выигравших ЧМ. Также допускается, чтобы к главному футбольному кубку прикасались близкие родственники футболистов. Гёкче, разумеется, ни в одну из этих категорий не попадает. Поэтому его стремление взять трофей в руки противоречит регламенту.