«Я хочу увидеть людей моей страны в такой же день, когда мы привезли Кубок мира в 1986 году. Я не хочу видеть их такими, какими я видел их сегодня. Будьте осторожны, здесь нет политического жеста. Вперёд, Аргентина», — написал Марадона.