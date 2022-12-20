Губерниев назвал Роналду главным разочарованием ЧМ-2022

«Главное разочарование? Роналду. Он подвел своих поклонников поведением. И оказался такой раздутой фигурой. Удар нужно держать, и на поле все равны. А он так не считает, что странно. Поэтому мне кажется, что главное разочарование — это он», — сказал Губерниев.