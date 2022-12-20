Губерниев назвал Роналду главным разочарованием ЧМ-2022

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду главным разочарованием прошедшего чемпионата мира — 2022 и раздутой фигурой. Слова Губерниева передает Metaratings.ru.
«Главное разочарование? Роналду. Он подвел своих поклонников поведением. И оказался такой раздутой фигурой. Удар нужно держать, и на поле все равны. А он так не считает, что странно. Поэтому мне кажется, что главное разочарование — это он», — сказал Губерниев.
На данный момент португалец находится в статусе свободного агента. Напомним, что перед стартом ЧМ-2022 с ним разорвал контракт «Манчестер Юнайтед», договорившись с Роналду об отсутствии компенсационных выплат.
В составе сборной Португалии Криштиану дошел до четвертьфинала катарского мундиаля, где с минимальным счетом уступил сборной Марокко (0:1).