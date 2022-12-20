Бент: Роналду отключил все уведомления во время финала ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент предположил, что португальский форвард Криштиану Роналду не смотрел финал чемпионата мира 2022 года, в котором встречались сборные Аргентины и Франции. Встреча закончилась победой аргентинцев в серии пенальти. Лионель Месси, который считается главным конкурентом Роналду, впервые в карьере выиграл чемпионат мира.