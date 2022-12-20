Бент: Роналду отключил все уведомления во время финала ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент предположил, что португальский форвард Криштиану Роналду не смотрел финал чемпионата мира 2022 года, в котором встречались сборные Аргентины и Франции. Встреча закончилась победой аргентинцев в серии пенальти. Лионель Месси, который считается главным конкурентом Роналду, впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
«Я могу понять, почему человека, являющегося настоящим победителем, как Криштиану Роналду, заботит, что Месси выиграл чем
Смотрел ли Роналду финал? Нет, никаких шансов. Он отключил все уведомления, абсолютно всё», — сказал Бент в эфире talkSPORT.