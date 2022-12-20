ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
41 минуту назад

Бент: Роналду отключил все уведомления во время финала ЧМ-2022

Betassist

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент предположил, что португальский форвард Криштиану Роналду не смотрел финал чемпионата мира 2022 года, в котором встречались сборные Аргентины и Франции. Встреча закончилась победой аргентинцев в серии пенальти. Лионель Месси, который считается главным конкурентом Роналду, впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

Бент: Роналду отключил все уведомления во время финала ЧМ-2022
Фото: BetassistBetassist

«Я могу понять, почему человека, являющегося настоящим победителем, как Криштиану Роналду, заботит, что Месси выиграл чем

Смотрел ли Роналду финал? Нет, никаких шансов. Он отключил все уведомления, абсолютно всё», — сказал Бент в эфире talkSPORT.

ЧМ-2022,Даррен Бент,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители