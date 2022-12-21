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58 минут назад

​ФИФА высмеяла Роналду после триумфа Месси, но удалила публикации

Евро-футбол.Руиещё 1

Пресс-служба ФИФА после критики фанатов Криштиану Роналду решила удалить из одной социальной сети две публикации, сделанные после победы сборной Аргентины на чемпионате мира. На этот факт обратили внимание журналисты Daily Mail.

​ФИФА высмеяла Роналду после триумфа Месси и удалила публикации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Одна из публикаций представляла собой фотографию улыбающегося Криштиану Роналду с подтятым большим пальцем вверх.

«Ставь большой палец вверх, если тебе понравился чемпионат мира», - такой была подпись к фото.

«Споры о величайшем игроке всех времён решены», - говорилось во второй публикации.

В комментариях многие болельщики (вероятно, поклонники Роналду) писали, что такие публикации высмеивают португальца.

Напомним, что Криштиану Роналду до сих пор не сделал ни одной публикации в социальных сетях после завершения чемпионата мира.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,
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