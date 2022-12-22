СМИ: Ловрен и Брозович исполняли нацистские песни на вечеринке после ЧМ-2022

Футболисты национальной команды Хорватии Деян Ловрен и Марцело Брозович после победы над сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре приняли участие в закрытой вечеринке. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Novosti.rs.

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По данным портала, на мероприятии Ловрен и Брозович исполняли песни неонациста Марко Перковича, демонстрировали соответствующее приветствие и выкрикивали лозунг-приветствие усташей «За дом – готовы!».

Напомним, что на прошедшем в России в 2018 году чемпионате мира хорватские игроки также оказались замешаны в скандале.