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1 час назад

ФИФА признала факт допуска посторонних лиц на поле после финала ЧМ

Илья Родин

В ФИФА после проведения внутреннего расследования признали факт неправомерного допуска на поле отдельных лиц после церемония награждения на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом пишет Daily Mail.

ФИФА признала факт допуска посторонних лиц на поле после финала ЧМ
Фото: СоцсетиСоцсети

Отмечается, что федерация пообещала принять внутренние меры, подробности которых не уточняются. Кроме того, в ФИФА не стали раскрывать список лиц, которые несмотря на запреты смогли выйти на поле.

По данным портала, одним из них является знаменитый шеф-повар Salt Bae. После окончания торжественного мероприятия он не только оказался на газоне рядом с игроками сборной Аргентины, но и подержал в руках Кубок мира.

Кадры с поваром и другими посторонними лицами получили вирусное распространение в интернете.

Эксперты, спортивные журналисты и бывшие футболисты подвергли ФИФА резкой критике за столь явное нарушение правил, принятых организацией. Президента федерации Джанни Инфантино комментаторы даже обвинили в кумовстве.

ЧМ-2022,Джанни Инфантино,
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