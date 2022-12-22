ФИФА признала факт допуска посторонних лиц на поле после финала ЧМ

В ФИФА после проведения внутреннего расследования признали факт неправомерного допуска на поле отдельных лиц после церемония награждения на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Соцсети Соцсети

Отмечается, что федерация пообещала принять внутренние меры, подробности которых не уточняются. Кроме того, в ФИФА не стали раскрывать список лиц, которые несмотря на запреты смогли выйти на поле.

По данным портала, одним из них является знаменитый шеф-повар Salt Bae. После окончания торжественного мероприятия он не только оказался на газоне рядом с игроками сборной Аргентины, но и подержал в руках Кубок мира.

Кадры с поваром и другими посторонними лицами получили вирусное распространение в интернете.