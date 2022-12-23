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1 час назад

Глава ФИФА Инфантино отписался от Salt Bae

Спорт день за днемиещё 1

Президент ФИФА Джанни Инфантино отменил подписку в социальных сетях на аккаунт турецкого повара-блогера Нусрета Гекче, который известен под псевдонимом Salt Bae из-за своего жеста «солить», сообщило издание Sky Sports.

Глава ФИФА Инфантино отписался от Salt Bae
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Salt Bae снова начали обсуждать после финального матча чемпионата мира-2022, который прошел 18 декабря в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

В финальной встрече всемирного турнира победила сборная Аргентины, обыграв Францию по пенальти. После того, как футболистов команды-победительницы наградили и вручили им медали, на поле прошел Salt Bae и начал настойчиво подходить к игрокам, чтобы сфотографироваться. В частности, турецкий повар «пристал» к Лионелю Месси, который стал лучшим игроком мира. Гекче все-таки удалось сфотографироваться с нападающим. Он также «посолил» Кубок мира.

Поведение и фотографии повара вызвали негатив у футбольных болельщиков, поскольку дотрагиваться к Кубку мира могут только официальные лица, а проникать к месту награждения игроков обычные фанаты не должны.

ФИФА обратила внимание на этот случай. В ведомстве пообещали провести расследование.

Гекче и Инфантино называли «хорошими» друзьями. В их социальных сетях были совместные фотографии.

ЧМ-2022,Нусрет Гекче,Джанни Инфантино,Лионель Месси,
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