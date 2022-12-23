ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
30 минут назад

ФИФА расследует причины появления повара Salt Bae на поле после финала чемпионата мира

ТАССиещё 2

Международная федерация футбола (ФИФА) начала внутреннее расследование причин появления на поле после завершения финального матча чемпионата мира в Катаре посторонних людей. Об этом в пятницу сообщила телекорпорация BBC.

По информации источника, ФИФА расследует, как турецкий шеф-повар Нусрет Гёкче, известный под псевдонимом Salt Bae, получил доступ к выходу на поле. В своих социальных сетях он разместил фотографии, на которых держит кубок и находится в обществе аргентинских футболистов. Однако, согласно правилам ФИФА, прикасаться к трофею имеет право избранный круг людей, включая победителей турнира, официальных лиц организации и глав государств.

"После проверки ФИФА установила, как люди получили неправомерный доступ на поле после церемонии закрытия на Национальном стадионе в Лусаиле. Соответствующие внутренние меры будут приняты", - рассказал представитель ФИФА.

18 декабря сборная Аргентины обыграла команду Франции в финале чемпионата мира по футболу в Катаре (3:3; по пенальти - 4:2). Аргентинцы в третий раз в истории стали победителями мирового первенства.

ЧМ-2022,Видео,Нусрет Гекче,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители