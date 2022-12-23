Международная федерация футбола (ФИФА) начала внутреннее расследование причин появления на поле после завершения финального матча чемпионата мира в Катаре посторонних людей. Об этом в пятницу сообщила телекорпорация BBC.

По информации источника, ФИФА расследует, как турецкий шеф-повар Нусрет Гёкче, известный под псевдонимом Salt Bae, получил доступ к выходу на поле. В своих социальных сетях он разместил фотографии, на которых держит кубок и находится в обществе аргентинских футболистов. Однако, согласно правилам ФИФА, прикасаться к трофею имеет право избранный круг людей, включая победителей турнира, официальных лиц организации и глав государств.

"После проверки ФИФА установила, как люди получили неправомерный доступ на поле после церемонии закрытия на Национальном стадионе в Лусаиле. Соответствующие внутренние меры будут приняты", - рассказал представитель ФИФА.