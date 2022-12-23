Педри: Месси заслужил победу на ЧМ-2022, он лучший игрок всех времён

«Месси выиграл чемпионат мира? Я всегда говорил одно: если у сборной Испании не было шанса выиграть его, пусть это сделают Аргентина и Лео Месси, он это заслужил. Лео — лучший игрок

Я до сих пор не отправил ему поздравительное сообщение. Уверен, что он получил много таких. Через несколько дней я отправлю подобное, чтобы он мог его увидеть», — приводит слова Педри BarcaUniversal в «Твиттере».