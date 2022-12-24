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1 час назад

Во Франции сочли жалким поведение аргентинцев после финала ЧМ

Майк Габриелян

Министр спорта Франции обвинила Аргентину в провокациях и расизме во время празднования победы в финальном матче ЧМ-2022. По ее мнению, «недостойно» действовали как аргентинские болельщики, так и отдельные игроки латиноамериканской команды. Об этом министр Амели Удеа-Кастера заявила в эфире RTL.

Во Франции сочли жалким поведение аргентинцев после финала ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сразу отреагировала, как только в песнях аргентинских болельщиков появились нападки расистского характера в отношении некоторых наших игроков, таких как Коман. Также имелись неуместные насмешки над Чуамени со стороны вратаря Мартинеса. Это просто вульгарно и бестактно», - сказала министр.

По ее словам, аргентинцы действовали после победы «недостойно того матча, который мы видели».

«Мы должны потребовать объяснений от Аргентинской федерации футбола, и, кстати, президент французской федерации Ноэль Ле Граэ уже запросил своего аргентинского коллегу Клаудио Тапиа. Я нахожу все это прискорбным и жалким», – заявила Удеа-Кастера.

Она добавила, что ей удалось поговорить с Килианом Мбаппе в самолете на обратном пути, и он негативно отреагировал на произошедшее.

Во время празднования победы аргентинские болельщики подожгли импровизированную крышку гроба с изображением Мбаппе. Голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес несколько раз «поддевал» французского нападающего.

ЧМ-2022,Клаудио Тапиа,
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