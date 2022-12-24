Аргентинцы запустили ответную петицию на просьбу Франции переиграть финал ЧМ

Аргентинцы запустили свою петицию в ответ на просьбу французов о переигровке финального матча чемпионата мира. Об этом сообщает Change.org.
Петиция действующих чемпионов мира называется: »Франция, хватит плакать». В настоящий момент ее подписали уже более 250 тыс человек.
«С тех пор, как мы выиграли финал чемпионата мира, французы не переставали плакать, жаловаться и не признавать, что Аргентина — чемпион мира.
Это просьба к французам перестать плакать и признать, что Месси — лучший в истории футбола, а Мбаппе — его сын», — гласит текст петиции.
18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2).
Сразу трое аргентинцев были признаны лучшими в своих категориях. Лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес, лучшим голкипером — Эмилиано Мартинес, а лучшим игроком — Лионель Месси. Французский форвард Килиан Мбаппе был признан лучшим бомбардиром.