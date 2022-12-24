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1 час назад

Аргентинцы запустили ответную петицию на просьбу Франции переиграть финал ЧМ

Газета.Ruиещё 1

Аргентинцы запустили свою петицию в ответ на просьбу французов о переигровке финального матча чемпионата мира. Об этом сообщает Change.org.

Аргентинцы запустили ответную петицию на просьбу Франции переиграть финал ЧМ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Петиция действующих чемпионов мира называется: »Франция, хватит плакать». В настоящий момент ее подписали уже более 250 тыс человек.

«С тех пор, как мы выиграли финал чемпионата мира, французы не переставали плакать, жаловаться и не признавать, что Аргентина — чемпион мира.

Это просьба к французам перестать плакать и признать, что Месси — лучший в истории футбола, а Мбаппе — его сын», — гласит текст петиции.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы (4:2).

Сразу трое аргентинцев были признаны лучшими в своих категориях. Лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес, лучшим голкипером — Эмилиано Мартинес, а лучшим игроком — Лионель Месси. Французский форвард Килиан Мбаппе был признан лучшим бомбардиром.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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