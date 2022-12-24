Аргентинцы запустили ответную петицию на просьбу Франции переиграть финал ЧМ

«С тех пор, как мы выиграли финал чемпионата мира, французы не переставали плакать, жаловаться и не признавать, что Аргентина — чемпион мира.



Это просьба к французам перестать плакать и признать, что Месси — лучший в истории футбола, а Мбаппе — его сын», — гласит текст петиции.