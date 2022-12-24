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1 час назад

Шнякин признан лучшим комментатором чемпионата мира по футболу

Матч ТВиещё 1

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин признан лучшим комментатором чемпионата мира по футболу 2022 года на Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Назван лучший комментатор чемпионата мира по футболу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В субботу в Олимпийском комитете России проходит торжественная церемония вручения IV Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

— Спасибо моей жене! Как только я узнал, что есть возможность поехать на ЧМ, я спросил у нее разрешение, потому что у меня младшей дочке два месяца. Было удивительное путешествие, спасибо «Матч ТВ», что отправили нас в Катар. Было непросто, хочу поблагодарить моих коллег Рому Трушечкина и Тимура Журавеля, который посетил все 64 матча.

Здорово, что каждая премия именная. Если бы не было великих комментаторов, не было бы нас, молодых комментаторов, — сказал Шнякин со сцены.

Чемпионат мира в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря и завершился победой сборной Аргентины. Шнякин работал в том числе на финале турнира.

Премия лучшего комментатора чемпионата мира по футболу носит имя знаменитого комментатора Владимира Перетурина.

ЧМ-2022,Владимир Перетурин,Тимур Журавель,Дмитрий Шнякин,
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