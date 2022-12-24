Назван лучший комментатор чемпионата мира по футболу

— Спасибо моей жене! Как только я узнал, что есть возможность поехать на ЧМ, я спросил у нее разрешение, потому что у меня младшей дочке два месяца. Было удивительное путешествие, спасибо «Матч ТВ», что отправили нас в Катар. Было непросто, хочу поблагодарить моих коллег Рому Трушечкина и Тимура Журавеля, который посетил все 64 матча.



Здорово, что каждая премия именная. Если бы не было великих комментаторов, не было бы нас, молодых комментаторов, — сказал Шнякин со сцены.