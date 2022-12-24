ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Роналдо рассказал, что думает о победе Месси на чемпионате мира

Евро-футбол.Ру

Легендарный бразильский форвард Роналдо поделился мнением о выступлении сборной Аргентины и нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

Роналдо рассказал, что думает о победе Месси на чемпионате мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«У Лионеля было много потрясающих моментов на мундиале, он несколько раз спасал свою команду. Месси превосходно перемещается по полю, а если он подбирается к чужой штрафной, то его нереально остановить. Лео заслуженно стал чемпионом», - передает слова «Зубастика» Apostagolos.

В финале чемпионата мира Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси на турнире принял участие в семи поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители