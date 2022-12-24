Роналдо рассказал, что думает о победе Месси на чемпионате мира

«У Лионеля было много потрясающих моментов на мундиале, он несколько раз спасал свою команду. Месси превосходно перемещается по полю, а если он подбирается к чужой штрафной, то его нереально остановить. Лео заслуженно стал чемпионом», - передает слова «Зубастика» Apostagolos.