В оргкомитете ЧМ-2022 объяснили пустые островки на стадионах в Катаре

"Я тоже видел пустые островки и удивлялся. Но по моей информации, это в основном были партнерские билеты. Полагаю, некоторые просто не успели их раздать своим сотрудникам или клиентам. Но так получалось, что как раз эти места находятся в центре телевизионной картинки, поэтому это и бросалось в глаза", - сказал Никимбаев.