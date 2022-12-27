В оргкомитете ЧМ-2022 объяснили пустые островки на стадионах в Катаре

Сотрудник оргкомитета чемпионата мира - 2022 Алишер Никимбаев объяснил, почему на трибунах стадионов мундиаля в Катаре были свободные места. Его слова передает "РБ Спорт".
"Я тоже видел пустые островки и удивлялся. Но по моей информации, это в основном были партнерские билеты. Полагаю, некоторые просто не успели их раздать своим сотрудникам или клиентам. Но так получалось, что как раз эти места находятся в центре телевизионной картинки, поэтому это и бросалось в глаза", - сказал Никимбаев.
Аргентина выиграла ЧМ-2022, победив в финальном матче сборную Франции в серии послематчевых пенальти. Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах. Турнир начался 20 ноября и продлился до 18 декабря.
Ранее агент Карим Джазири, представляющий интересы нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, заявил, что его клиент мог восстановиться от травмы к 1/8 финала чемпионата мира — 2022.