Комната, в которой жил Месси на ЧМ-2022, будет превращена в музей

Комната нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, где он жил во время чемпионата мира - 2022, будет превращена в музей, сообщает RMC Sport. Об этом сообщил Катарский университет в Дохе, где проживала сборная Аргентины во время чемпионата мира.

Было принято решение сохранить комнату в том виде, в котором Месси ее покинул, чтобы ее смогли посетить туристы.

18 декабря в финале чемпионата мира сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом.

В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи. Он стал лучшим игроком турнира.