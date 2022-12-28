Назван лучший арбитр чемпионата мира

Итальянец Даниэле Орсато был признан лучшим арбитром прошедшего чемпионата мира. Рефери выиграл специальную премию, утверждённую в память об арбитре Джулио Кампанати после мундиаля 2014 года в Бразилии. Об этом рассказывает Football Italia.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

На чемпионате мира в Катаре Даниэле Орсато отработал на трёх матчах, в частности на полуфинале между сборными Аргентины и Хорватии (3:0).