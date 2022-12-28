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43 минуты назад

​Орсато признали лучшим арбитром чемпионата мира

Евро-футбол.Ру

Итальянец Даниэле Орсато был признан лучшим арбитром прошедшего чемпионата мира. Рефери выиграл специальную премию, утверждённую в память об арбитре Джулио Кампанати после мундиаля 2014 года в Бразилии. Об этом рассказывает Football Italia.

Назван лучший арбитр чемпионата мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

На чемпионате мира в Катаре Даниэле Орсато отработал на трёх матчах, в частности на полуфинале между сборными Аргентины и Хорватии (3:0).

Премию Джулио Кампанати ранее дважды выигрывал Никола Риццоли (за чемпионат мира – 2014 и Евро-2016). Также её выигрывали аргентинец Нестор Питара (за чемионат мира – 2018) и нидерландец Бьорн Кёйперс (за Евро-2020).

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