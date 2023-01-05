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1 час назад

На самом популярном фото Месси держит поддельный кубок

Елена Прошина

Французский телеканал RMC Sport выяснил, что на самом популярном фото в истории соцсетей нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси держит поддельный кубок мира. Об этом пишет РИА Новости.

На самом популярном фото Месси держит поддельный кубок
Фото: телеграм-канал "РИА Новости спорт"телеграм-канал "РИА Новости спорт"

После победы на чемпионате мира в Катаре Месси выложил в соцсетях фотографию с кубком. На ней аргентинец держит трофей над головой, его самого в это время держат игроки команды.

Месси выложил фото с Кубком мира в кровати

Снимок собрал рекордное количество лайков и в настоящее время является самым популярным фото в истории социальных сетей. Однако, как выяснилось, футболист в этот момент держал поддельный кубок.

Как оказалось, этот трофей на самом деле сделала на заказ пара аргентинских фанатов в Буэнос-Айресе и привезла в Доху в качестве талисмана. Супруги передали его игрокам, чтобы те на нем расписались, однако кубок начал переходить от одного футболиста к другому. Так он оказался в руках Месси, который даже не знал, что держит подделку.

Кубок сделан из смолы и кварца, покрыт золотой краской и весит столько же, сколько и настоящий. Однако отличить его можно по дну, где у оригинала есть соответствующая маркировка.

ЧМ-2022,Футбол,Лионель Месси,
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