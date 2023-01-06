В Италии рассказали, чем ЧМ-2018 в России лучше турнира в Катаре в 2022-м

«Катар чуть-чуть проиграл России. Было много скандалов. Хотя внутри все живут в коконе: многие локальные организации не видят всего и уверены, что со всем справились очень хорошо. Но когда вы тратите € 200 млрд на весь чемпионат мира… Точно есть что улучшить, как и какие выводы сделать.