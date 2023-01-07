Дешам: «Некоторые игроки сборной Франции были не готовы к финалу ЧМ-2022»

«Я не собираюсь обвинять конкретных игроков, но могу открыто заявить, что в нашем стартовом составе было по крайней мере четыре или пять футболистов, не готовых к финалу физически. Для некоторых это был уникальный опыт, мы оказались в специфической ситуации», – цитирует издание RMC Дешама, продлившего контракт с «трёхцветными» до 2026 года.