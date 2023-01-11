«Политика сыграла свою роль в провале на ЧМ-2022»

«Политика была большой темой, сопровождавшей нашу команду. Конечно, это не было основной причиной слабого выступления на чемпионате мира, но эта тема, безусловно, сыграла свою роль. Часто возникало ощущение, что речь идёт не о спорте, а о политике и другом», — цитирует футболиста дортмундской «Боруссии» Sport1.de.

По его словам, немцы приезжали на мундиаль для хорошего выступления, а не для изменения чужой страны под европейский лад. По мнению Брандта, нужно было всего лишь ждать турнир и принять страну-хозяйку такой, какая она есть.