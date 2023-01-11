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1 час назад

Брандт: «Политика сыграла свою роль в провале на ЧМ-2022»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник немецкой национальной команды Юлиан Брандт рассказал о настроении внутри коллектива во время катарского чемпионата мира.

«Политика сыграла свою роль в провале на ЧМ-2022»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Политика была большой темой, сопровождавшей нашу команду. Конечно, это не было основной причиной слабого выступления на чемпионате мира, но эта тема, безусловно, сыграла свою роль. Часто возникало ощущение, что речь идёт не о спорте, а о политике и другом», — цитирует футболиста дортмундской «Боруссии» Sport1.de.

По его словам, немцы приезжали на мундиаль для хорошего выступления, а не для изменения чужой страны под европейский лад. По мнению Брандта, нужно было всего лишь ждать турнир и принять страну-хозяйку такой, какая она есть.

Напомним, что сборная Германии второй раз подряд не смогла преодолеть групповой этап, вылетев из квартета с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

ЧМ-2022,Юлиан Брандт,
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