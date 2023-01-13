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1 час назад

Режиссеров игр ЧМ-2022 обязали минимум по разу показывать главу ФИФА Инфантино в трансляциях

Газета.Ru

Телевизионным бригадам было дано указание показывать президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на каждой игре чемпионата мира 2022 года в Катаре, на которой он присутствовал. Об этом сообщает The Times.

Стало известно об указании показывать главу ФИФА на матчах ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как информирует источник, по указанию швейцарской компании HBS, отвечавшей за съемку трансляций игр прошедшего мундиаля, режиссерам матчей было запрещено выдавать в эфир кадры, где функционер сидит во время игры в телефоне, а также снимать Инфантино ниже колен в случае, когда он находился рядом с шейхом.

Минимум однажды режиссеру матча было вынесено предупреждение за то, что он использовал кадр, где Инфантино сидит с телефоном в руках.

Напомним, что победу на ЧМ-2022 одержала национальная команда Аргентины.

Ранее бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об отсутствии нидерландского вингера Квинси Промеса в списке участников первого тренировочного сбора «Спартака» в ОАЭ.

ЧМ-2022,Джанни Инфантино,Квинси Промес,Спартак,
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