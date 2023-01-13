ФИФА возбудила дело против Ассоциации футбола Аргентины

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) возбудил дело против Ассоциации футбола Аргентины из-за возможного нарушения игроками национальной команды дисциплинарного кодекса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ФИФА.

Дело против Ассоциации футбола Аргентины открыто в связи с возможными нарушениями двух статей дисциплинарного кодекса ФИФА - за агрессивное поведение и нарушение принципов честной игры, а также за проступки игроков и официальных лиц. Также аргентинская организация может быть наказана по статье, которая относится к регламенту чемпионата мира в Катаре в сочетании с положениями о СМИ и маркетинге. Сроки рассмотрения дела не сообщаются.