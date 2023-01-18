Арбитр рассказал о выпивающих по пять бокалов пива в день судьях на ЧМ-2022

«Снимали напряжение в баре. В среднем пять бокалов пива вполне могли выпить. Сидишь, общаешься, смотришь футбол — почему не отдохнуть, если знаешь, что не получишь назначение в течение нескольких дней? Если ты с утра после бара готов пробежать тренировку — флаг в руки», — сказал Щетинин.