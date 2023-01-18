Арбитр рассказал о выпивающих по пять бокалов пива в день судьях на ЧМ-2022

Австралийский арбитр Антон Щетинин, работавший на матчах чемпионата мира 2022 года рассказал, что в свободное время на турнире в Катаре судьи предпочитали выпивать пиво в баре. Его слова передает Sport24.
«Снимали напряжение в баре. В среднем пять бокалов пива вполне могли выпить. Сидишь, общаешься, смотришь футбол — почему не отдохнуть, если знаешь, что не получишь назначение в течение нескольких дней? Если ты с утра после бара готов пробежать тренировку — флаг в руки», — сказал Щетинин.
Чемпионат мира впервые в истории проводился на Ближнем Востоке. Кроме того, этот муниаль стал первым, который проводился зимой. Турнир в Катаре начался 20 ноября 2022 года и продлился до 18 декабря. Победителем чемпионата мира стала национальная команда Аргентины, которая в финале обыграла сборную Франции.
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