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1 час назад

«До сих пор не могу поверить. Мы чемпионы мира!» Месси — через месяц после победы на ЧМ

Чемпионат.com

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси поделился эмоциями спустя месяц после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Месси поделился эмоциями спустя месяц после победы на ЧМ - 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Прошёл уже месяц, а я до сих пор не могу в это поверить. Что же мы пережили, когда наконец подняли кубок, которого мы все так желали. Настоящее безумие.

Очевидно, что чемпионом быть приятно, но какой хороший месяц у меня был, столько прекрасных воспоминаний. Я очень скучаю по этому всему. Скучаю по своим товарищам, по ежедневной работе с ними, занятиям по тактике, тренировкам, по тем глупостям, которые мы делали…

Как же приятно было видеть, как моя семья ежедневно наслаждается тем, что происходит. Эти впечатления незабываемы. Как же великолепно было видеть людей, поддерживающих нас как на стадионе, так и вне его, в Аргентине.

Господи, спасибо тебе за всё это. Как я и говорил, я знал, что ты мне это дашь. Чего же я не мог представить, так это того безумного празднования после нашего триумфа.

Но вот уже прошёл месяц… Мы чемпионы мира!» — написал Месси на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2022,Футбол,Лионель Месси,
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