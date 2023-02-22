Катар нашел применение оставшимся после ЧМ домам

Катар отправит в пострадавшие при землетрясении регионы Турции 10 тыс. мобильных домов, оставшихся после чемпионата мира по футболу. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что жилье будет использоваться для размещения пострадавших в природной катастрофе.
По данным агентства, первая партия прибудет в регион 3 марта.
Уточняется, что Анкара договорилась с Дохой о поставках домов во время встречи глав государств в Стамбуле, прошедшей 12 февраля.
Напомним, что в период с 6 по 20 февраля в Турции произошла серия землетрясений и афтершоков. Самое разрушительное из них унесло жизни свыше 41 тыс. человек. Его магнитуда составила 7,7. Последующие толчки были значительно слабее.