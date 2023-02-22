Катар нашел применение оставшимся после ЧМ домам

Катар отправит в пострадавшие при землетрясении регионы Турции 10 тыс. мобильных домов, оставшихся после чемпионата мира по футболу. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что жилье будет использоваться для размещения пострадавших в природной катастрофе.

По данным агентства, первая партия прибудет в регион 3 марта.

Уточняется, что Анкара договорилась с Дохой о поставках домов во время встречи глав государств в Стамбуле, прошедшей 12 февраля.