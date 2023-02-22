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47 минут назад

Катар отправит Турции мобильные дома, оставшиеся после чемпионата мира

Илья Родин

Катар отправит в пострадавшие при землетрясении регионы Турции 10 тыс. мобильных домов, оставшихся после чемпионата мира по футболу. Об этом пишет Bloomberg.

Катар нашел применение оставшимся после ЧМ домам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что жилье будет использоваться для размещения пострадавших в природной катастрофе.

По данным агентства, первая партия прибудет в регион 3 марта.

Уточняется, что Анкара договорилась с Дохой о поставках домов во время встречи глав государств в Стамбуле, прошедшей 12 февраля.

Напомним, что в период с 6 по 20 февраля в Турции произошла серия землетрясений и афтершоков. Самое разрушительное из них унесло жизни свыше 41 тыс. человек. Его магнитуда составила 7,7. Последующие толчки были значительно слабее.

ЧМ-2022,
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