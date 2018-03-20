Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта 

2/7 По приблизительным подсчётам за свою карьеру чемпионка пробежала почти 70 тысяч километров. Однако слава и почёт в эпоху разрухи в стране быстро исчезли, а добраться до новых высот Романова не смогла. В конце января 2007 года, жизнь чемпионки прервалась загадочным образом. Следствие так и не сумело разгадать тайну
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wikipedia.org
3/7 Семья для неё была самой главной ценностью в жизни, а когда близких не стало буквально в один миг, просто сорвалась в бездну. Семья для неё была самой главной ценностью в жизни, а когда близких не стало буквально в один миг, просто сорвалась в бездну
4/7 В январе 2007 Елена на несколько дней пропала из дома. Поговаривали, что она сняла номер в гостинице, где пила в одиночестве, чтобы никто не мешал. Потом, когда кончились деньги, вернулась домой. И там её, лежащей на полу без сознания, и обнаружила сестра
5/7 Врачи скорой помощи диагностировали черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Была ли она следствием удара или падения, где это случилось – в гостинице или уже дома, – выяснить так и не удалось. Из-за отсутствия подозреваемых и прямых улик следствие было приостановлено
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alvasme.livejournal.com
6/7 Тайна гибели спортсменки так и останется нераскрытой. Олимпийской чемпионке через два месяца должно было исполниться лишь 44 года
Спортсменка Елена Романова в блестящем стиле выиграла летнюю Олимпиаду 1992 года в Барселоне. Российская легкоатлетка грамотно провела забег на любимой дистанции 3000 метров и завоевала золотую медаль. Весёлая, добрая, но при этом невероятно целеустремлённая девушка хотела радоваться жизни, но судьба распорядилась иначе.
Это трагическая история выдающейся бегуньи, которая не справилась с жизнью после спорта. 20 марта 2018 года ей исполнилось бы 55 лет