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Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта
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Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта 

Чемпионат.com 5 часов назад
Олимпийскую чемпионку Елену Романову нашли мёртвой с полным ртом крови. Её смерти предшествовали ещё 4 — бывшего мужа, отца, мамы и тренера…
1/7  На Олимпиаде-92 Елена Романова, тактически переиграв соперниц, получила золото в забеге на 3000 метров. А 15 лет спустя загадочным образом погибла в своём доме
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2/7  По приблизительным подсчётам за свою карьеру чемпионка пробежала почти 70 тысяч километров. Однако слава и почёт в эпоху разрухи в стране быстро исчезли, а добраться до новых высот Романова не смогла. В конце января 2007 года, жизнь чемпионки прервалась загадочным образом. Следствие так и не сумело разгадать тайну
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3/7  Семья для неё была самой главной ценностью в жизни, а когда близких не стало буквально в один миг, просто сорвалась в бездну. Семья для неё была самой главной ценностью в жизни, а когда близких не стало буквально в один миг, просто сорвалась в бездну
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4/7  В январе 2007 Елена на несколько дней пропала из дома. Поговаривали, что она сняла номер в гостинице, где пила в одиночестве, чтобы никто не мешал. Потом, когда кончились деньги, вернулась домой. И там её, лежащей на полу без сознания, и обнаружила сестра
Фото:
5/7  Врачи скорой помощи диагностировали черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Была ли она следствием удара или падения, где это случилось – в гостинице или уже дома, – выяснить так и не удалось. Из-за отсутствия подозреваемых и прямых улик следствие было приостановлено
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6/7  Тайна гибели спортсменки так и останется нераскрытой. Олимпийской чемпионке через два месяца должно было исполниться лишь 44 года
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Спортсменка Елена Романова в блестящем стиле выиграла летнюю Олимпиаду 1992 года в Барселоне. Российская легкоатлетка грамотно провела забег на любимой дистанции 3000 метров и завоевала золотую медаль. Весёлая, добрая, но при этом невероятно целеустремлённая девушка хотела радоваться жизни, но судьба распорядилась иначе.
Это трагическая история выдающейся бегуньи, которая не справилась с жизнью после спорта. 20 марта 2018 года ей исполнилось бы 55 лет
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Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта Исинбаева сменила имидж и причёску Олимпийская чемпионка Елена Романова — загадочная смерть, что случилось
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