Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта 

1/7 На Олимпиаде-92 Елена Романова, тактически переиграв соперниц, получила золото в забеге на 3000 метров. А 15 лет спустя загадочным образом погибла в своём доме ТАСС Фото:

2/7 По приблизительным подсчётам за свою карьеру чемпионка пробежала почти 70 тысяч километров. Однако слава и почёт в эпоху разрухи в стране быстро исчезли, а добраться до новых высот Романова не смогла. В конце января 2007 года, жизнь чемпионки прервалась загадочным образом. Следствие так и не сумело разгадать тайну Фото: wikipedia.org

3/7 Семья для неё была самой главной ценностью в жизни, а когда близких не стало буквально в один миг, просто сорвалась в бездну. Семья для неё была самой главной ценностью в жизни, а когда близких не стало буквально в один миг, просто сорвалась в бездну ТАСС Фото:

4/7 В январе 2007 Елена на несколько дней пропала из дома. Поговаривали, что она сняла номер в гостинице, где пила в одиночестве, чтобы никто не мешал. Потом, когда кончились деньги, вернулась домой. И там её, лежащей на полу без сознания, и обнаружила сестра ТАСС Фото:

5/7 Врачи скорой помощи диагностировали черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Была ли она следствием удара или падения, где это случилось – в гостинице или уже дома, – выяснить так и не удалось. Из-за отсутствия подозреваемых и прямых улик следствие было приостановлено Фото: alvasme.livejournal.com