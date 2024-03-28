$92.59+0.02100.27-0.14
Войти в почту

Анне Щербаковой 20 лет: лучшие фотографии нашей чемпионки

Slide 1 of 22
Российская спортсменка Анна Щербакова во время выступления в короткой программе женского одиночного катания в финале Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, 2018 год
1/18
Российская спортсменка Анна Щербакова во время выступления в короткой программе женского одиночного катания в финале Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, 2018 год 
© ТАСС
Анна Щербакова во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию, 2018 год
2/18
Анна Щербакова во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию, 2018 год 
© ТАСС
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию Skate America в Лас-Вегасе, 2019 год
3/18
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию Skate America в Лас-Вегасе, 2019 год 
© ТАСС
Спортсменка из России Анна Щербакова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 на арене "Штайермаркхалле"
4/18
Спортсменка из России Анна Щербакова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию 2020 на арене "Штайермаркхалле" 
© EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Российские спортсменки Анна Щербакова , завоевавшая золотую медаль, Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную медаль, и Александра Трусова, завоевавшая бронзовую медаль, на церемонии награждения по итогам произвольной программы женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию, 2021 год
5/18
Российские спортсменки Анна Щербакова , завоевавшая золотую медаль, Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебряную медаль, и Александра Трусова, завоевавшая бронзовую медаль, на церемонии награждения по итогам произвольной программы женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию, 2021 год 
© ТАСС
портсменка Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании, во время церемонии награждения на чемпионате России по фигурному катанию 2021 на ледовой арене "Трактор"
6/18
портсменка Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании, во время церемонии награждения на чемпионате России по фигурному катанию 2021 на ледовой арене "Трактор" 
© ТАСС
Анна Щербакова во время тренировки на Олимпиаде в Пекине, 2022 год
7/18
Анна Щербакова во время тренировки на Олимпиаде в Пекине, 2022 год 
© ТАСС
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова во время награждения на цветочной церемонии в Пекине, 2022 год
8/18
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова во время награждения на цветочной церемонии в Пекине, 2022 год 
© ТАСС
Фигуристка Анна Щербакова выступает на гала-концерте проекта Первого канала "Ледниковый период" во Дворце спорта "Лужники" в Москве. Гала-концерт посвящен юбилею легендарного тренера в мире фигурного катания Татьяне Тарасовой, 2022 год
9/18
Фигуристка Анна Щербакова выступает на гала-концерте проекта Первого канала "Ледниковый период" во Дворце спорта "Лужники" в Москве. Гала-концерт посвящен юбилею легендарного тренера в мире фигурного катания Татьяне Тарасовой, 2022 год 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Анна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт", 2022 год
10/18
Анна Щербакова в роли Богини на премьерном показе нового ледового шоу "История любви Шахерезады" во Дворце спорта "Мегаспорт", 2022 год 
© РИА Новости
"Экскурсия со Знанием" с фигуристкой Анной Щербаковой во время Международной выставки-форума "Россия", 2023 год
11/18
"Экскурсия со Знанием" с фигуристкой Анной Щербаковой во время Международной выставки-форума "Россия", 2023 год 
© РИА Новости
Фигуристка Анна Щербакова на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве, 2023 год
12/18
Фигуристка Анна Щербакова на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве, 2023 год 
© РИА Новости
Фигуристка Анна Щербакова выступает на ледовом шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе" во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве, 2023 год
13/18
Фигуристка Анна Щербакова выступает на ледовом шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе" во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве, 2023 год 
© РИА Новости
Фигуристка Анна Щербакова в перерыве матча 18-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Спартак" (Москва), 2023 год
14/18
Фигуристка Анна Щербакова в перерыве матча 18-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Спартак" (Москва), 2023 год 
© РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Ведущие Анна Щербакова и Максим Траньков перед началом Чемпионата России по прыжкам по фигурному катанию, 2024 год
15/18
Ведущие Анна Щербакова и Максим Траньков перед началом Чемпионата России по прыжкам по фигурному катанию, 2024 год 
© РИА Новости
Фотография из соцсетей Анны Щербаковой
16/18
Фотография из соцсетей Анны Щербаковой 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Анны Щербаковой
17/18
Фотография из соцсетей Анны Щербаковой 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Анны Щербаковой
18/18
Фотография из соцсетей Анны Щербаковой 
© Соцсети

Анна Щербакова родилась в 2004 году в Москве. На коньки будущая чемпионка встала в возрасте трех лет в СДЮСШОР №37 на ледовом катке "Хрустальный". С 2013 года Анна занимается в группе заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

Под ее руководством спортсменка трижды становилась чемпионкой России (2019, 2020, 2021), чемпионка мира (2021) и чемпионкой Европы (2022). На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Анна Щербакова стала лучшей в одиночном катании.

“Наверное, самый яркий, самый счастливый для меня момент — это финальная поза произвольной программы. Это секунды абсолютного счастья — когда есть только ощущение, что ты в нужный момент сделала абсолютный максимум. И, наверное, это и есть те эмоции, ради которых вообще я катаюсь” — поделилась российская фигуристка в интервью после победы.

Анну можно с уверенностью назвать одной из самых трудолюбивых фигуристок современного спорта. Щербакова стала первой в истории, кому удалось исполнить четверной лутц на взрослых официальных соревнованиях и два четверных лутца в одной программе. Кроме того, спортсменка — первая среди женщин, покорившая каскад четверной флип — тройной тулуп.

Недавно стало известно, что спортсменка перенесла операцию на травмированном голеностопе. По словам девушки, всё прошло хорошо и за неё можно больше не переживать.

Мы желаем Анне Щербаковой скорейшего выздоровления и делимся лучшими снимками юной фигуристки — в галерее "Рамблера".

Фигурное катание
Фото
Этери Тутберидзе
Анна Щербакова
Рамблер: главные новости