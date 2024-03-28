Анна Щербакова родилась в 2004 году в Москве. На коньки будущая чемпионка встала в возрасте трех лет в СДЮСШОР №37 на ледовом катке "Хрустальный". С 2013 года Анна занимается в группе заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

Под ее руководством спортсменка трижды становилась чемпионкой России (2019, 2020, 2021), чемпионка мира (2021) и чемпионкой Европы (2022). На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Анна Щербакова стала лучшей в одиночном катании.

“Наверное, самый яркий, самый счастливый для меня момент — это финальная поза произвольной программы. Это секунды абсолютного счастья — когда есть только ощущение, что ты в нужный момент сделала абсолютный максимум. И, наверное, это и есть те эмоции, ради которых вообще я катаюсь” — поделилась российская фигуристка в интервью после победы.

Анну можно с уверенностью назвать одной из самых трудолюбивых фигуристок современного спорта. Щербакова стала первой в истории, кому удалось исполнить четверной лутц на взрослых официальных соревнованиях и два четверных лутца в одной программе. Кроме того, спортсменка — первая среди женщин, покорившая каскад четверной флип — тройной тулуп.

Недавно стало известно, что спортсменка перенесла операцию на травмированном голеностопе. По словам девушки, всё прошло хорошо и за неё можно больше не переживать.

Мы желаем Анне Щербаковой скорейшего выздоровления и делимся лучшими снимками юной фигуристки — в галерее "Рамблера".